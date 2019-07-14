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الخيانة وحقوق المرأة في الإسلام.. زوجة «الفيشاوي» تثير الجدل

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أحمد الفيشاوي يقبل زوجته

محمد فضل- متابعات

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حقوق المرأة

جدل

الخيانة

زوجة الفيشاوي

أثارت ندى الكامل (زوجة الفنان أحمد الفيشاوي)، حالة من الجدل بمنشور لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تحدثت فيه عن الخيانة الزوجية وحقوق المرأة المسلمة.

وكتبت ندى الكامل في منشورها المطول على فيسبوك، قائلة: «أخبروني بحقوق المرأه في كل الأديان غير الاسلام؟ علموه لبناتكم، ثقفوهن في دينهم اللاتي ظهرن عليه بالفطره مع تشتت الفكر وتبدل الأحوال».

ثم فندت ندى الكامل، حقوق المرأة المسلمة في عدة نقاط، حيث قالت:

1: اذا خان الرجل زوجته ( إن الله لايحب كل خوان كفور)

2:اذا تزوج مرة ثانية ولم يعدل بينهما حشر يوم القيامه شقه مائل

3:اذا كتب لها مهرا ولم يعطها إياه فهو سارق.

4:اذا طلقها لا يحق له ان يأخد شيئا مما أعطاه لها.

5: اذا أكل حقها في الميراث فقد تعدي حدود الله ومن يتعدي حدود الله فهو ظالم لنفسه.

6:اذا ضربها وأهانها فهو لئيم واذا أكرمها فهو كريم.

7:اذا هجرها اكثر من أربعة أشهر فلها الحق في التفريق.

8:لا يحق له ان يعاملها كأمه وان قال لها انت علي كظهر أمي سيصوم 60 يوما او يطعم 60 مسكينا أو يعتق رقبه

9: اذا كرهها فليصبر فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا.

10:وإذا طلقها فعليه ألا ينسي فضلها.

11:واذا افترقا عليه الا يحرمها أولادها وعليه نفقتهم.

12: مالها حرة فيه إن تصدقت عليه فلها أجران وان منعته فلا يحق له السطو عليه.

13 : اي أعتداء عليها يعاقب بمثل ما اعتدي عليها.

واختتمت ندى الكامل كلامها عن حقوق المرأة المسلمة، قائلة: «وهو مسؤول عنها في طعامها ومشربها ومسكنها وملبسها ضمن قدراته الماليه .. من اعظم وانبل ما قرأت عن الاسلام وحدود الله».

وكان الفنان أحمد الفيشاوي قد احتفل بزفافه على ندى الكامل في صيف العام الماضي 2018، وأقام حفلا على شواطئ الجونة، بعد حضوه فعاليات الدورة الثانية من مهرجان الجونة السينمائي.


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