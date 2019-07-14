مفاجأة.. هذه الدولة تقدم الدعم للإخوان في تركيا

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شن المستشار عماد أبوهاشم، المنشق عن "الإخوان المسلمين"، هجومًا لاذعًا ضد الجماعة مجددًا، متهما إياها بأنها "توظف الدين لخدمة أهدافها السياسية".

وأضاف أبوهاشم، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أن هناك دولاً تقدم تسهيلات للإخوان في تركيا، مشيرًا إلى أن "كندا تدعم الإخوان في تركيا بأكبر تسهيلات للسفر والهجرة إليها، فهناك هيئات حكومية وأهلية ومنظمات دولية تمنحهم ميزات استثنائية هناك".

وقال إن جماعة "الإخوان" تستخدم الدين كوظيفة لتحقيق مصالحها فديانتها هي الإخوان، مضيفًا: "الإخوانى إذا قال "أنا مسلم" فإنه لا يقصد البوح بحقيقة ديانته وإنما هو فقط يفصح عن مهنته، فديانته إخواني، ومهنته: "مسلم".

وتابع: "الإخوانية" هي الدين الرسمي للإخوان، أما الإسلام فهو الوظيفة أو المهنة أو الحرفة أو البضاعة التى يتاجرون بها لكسب العيش".
من جانبه، قال خالد الزعفراني الباحث في الحركات الإسلامية، إن "بعض الأعضاء الذين انشقوا مؤخرًا عن الإخوان سواء المتعاطفين معها أو الموالين لها، عندما تعاملوا مع الإخوان على أرض الواقع ثبت لهم أنهم مختلفون تمامًا عن الأفكار التي يعتنقونها، ومن هنا يأتي الانشقاق والاختلاف بين الجماعة وأعضائها خاصة المنضمين حديثًا لها".

وأضاف الزعفراني لـ"المصريون"، أن "جماعة الإخوان لها خطابين الأول يوجه إلى أسر الجماعة وهي العقول التي تربت منذ طفولتها داخل الجماعة، وخطاب آخر يوجه إلى المثقفين وأصحاب المناصب المنضمين للجماعة أو المتعاطفين معها".

وتابع: "الإخوان أيضًا لديها خطابان الآن في الخارج؛ فهناك خطاب يوجه لبعض الدول الغربية مثل كندا، وهذا الخطاب يتبناه الآن إبراهيم منير نائب المرشد العام للجماعة، الذي يتحدث عن أن الإخوان هي جماعة ديمقراطية تقوم على السلام والأمن والديمقراطية وتحارب العنف والتطرف".

واستدرك: "أما الخطاب الثاني فهو يوجه إلي الدول العربية ومصر وفيه أن الجماعة تعاني من الظلم والقهر لأعضائها في داخل مصر".
واعتبر الزعفراني، أن "الخلافات والانقسامات داخل الجماعة تكون علي أغلب الظن بسبب تضارب المصالح بين قيادتها وهي موجودة بالفعل لكن يتم التكتم عليها خاصة الموجود بين القيادات التاريخية للجماعة".


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