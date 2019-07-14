أمير قطر يثير الجدل بصورة غريبة

14 يوليه 2019 - 07:04 م

أحدثت صورة أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل خليفة، وهو يجلس وحيدا على طاولة في مقهى، ضجة كبيرة في مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشر الشيخ خليفة بن حمد، شقيق أمير قطر، صورة للشيخ تميم بن حمد، وهو يجلس وحيدا على طاولة في مقهى، من دون أن يشير إلى مكان هذا المقهى أو تاريخ تصويرها.

واكتفى شقيق أمير قطر، بنشر تعليق وحيد على تلك الصورة قائلا "حافظه ربي".

وأحدثت الصورة موجة كبيرة من التفاعل، عبر مواقع التواصل، حيث تداولها الآلاف، فيما قال البعض إنها تأتي خلال زيارة أمير قطر إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

واختتم أمير قطر، زيارة إلى الولايات المتحدة التقى خلالها عدد من المسؤولين الأمريكيين وعلى رأسهم الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب.



