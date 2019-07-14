  • الأحد 14 يوليه 2019
  • بتوقيت مصر08:01 م
بحث متقدم
السنغال وتونس

بث مباشر.. مباراة السنغال وتونس

الاخوان

مفاجأة.. هذه الدولة تقدم الدعم للإخوان في تركيا

ابوتريكة

«أبوتريكة»: هذه سلبيات بطولة أمم إفريقيا

النائبات المسلمتان

ترامب يهاجم النائبتين المسلمتين:«عودا إلى بلادكما الفاسدة»

عزت ابو عوف

أزمة بشأن الأعمال الفنية لـ«عزت أبوعوف»

هل يذيب "تميم" الخلافات بين الخليج وإيران؟

أمير قطر يثير الجدل بصورة غريبة

الملك سلمان

الملك سلمان يوافق على قرار انتظره السعوديون

بطاقة التموين - صورة أرشيفية

بالتفاصيل.. "التموين" تعلن حذف بطاقات 12 فئة جديدة

ترامب

«ترامب» يهاجم نائبتين مسلمتين بالكونجرس: عودوا إلى بلادكم

الأرصاد.. طقس حار

«الأرصاد»: طقس حار على الوجه البحري والقاهرة غدًا

مصرع 9 أشخاص جراء تحطم طائرة بالسويد

عرب وعالم

تحطم طائرة - أرشيفية
تحطم طائرة - أرشيفية

خالد الشرقاوي - متابعات

أخبار متعلقة
#

لم ينج أحد.. تحطم طائرة أمريكية في هاواي

#

مصرع 6 أشخاص في تحطم طائرة بوسط تكساس

#

مصرع وإصابة 7 أشخاص فى تحطم طائرة بنيبال

#

ألمانيا.. مصرع 3 في تحطم طائرة صغيرة

لقي 9 أشخاص مصرعهم، اليوم الأحد، نتيجة تحطم طائرة رياضية في منطقة تقع شمال السويد، حسبما أوردت السلطات المحلية.

وجاء في بيان نشرته سلطات محافظة وستربوتن أن "جميع الركاب لقوا حتفهم وتم إبلاغ ذويهم بذلك".

وأشارت خدمات الإسعاف المحلية إلى أن هواة قفز بالمظلات كانوا على متن الطائرة.

ونقلت إذاعة "Sveriges Radio " عن خدمات الإسعاف أن الحادث وقع بعد أقل من ساعة من إقلاع طائرة من طراز "GA8 Airvan "، من مطار أوميو، بعد ظهر اليوم الأحد.

ورصد تسجيل فيديو نشرته صحيفة "Aftonbladet "، لحظات سقوط الطائرة في إحدى الجزر السويدية.

وباشرت السلطات تحقيقا لمعرفة أسباب الكارثة.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

إذ يفصل عمر بن عبد العزيز الموظفين المسيحيين من وظائفهم! (22)

محمود سلطان

الدموع لا تغسل الفشل

فراج إسماعيل

فشل المنتخب.. الطبيعة وما وراء الطبيعة

د. هشام الحمامي

أساقفة "كي جي 2 "

القس مكاريوس فهيم قليني

تطرف علمي ضد الدين !

ياسر أنور

المؤشرات الدولية واستهداف الأمم!

محمد الخضيري
شارك معنا

اخترنا لك

» مصرع 9 أشخاص جراء تحطم طائرة بالسويد
» لاعبو الجزائر يحصلون على مكافأة الصعود لدور الـ4 بـ«الكان»
» تأجيل لقاء «العسكري» السوداني و«قوى التغيير»
» فرنسا وبريطانيا وألمانيا يعبرون عن قلقهم من انهيار الاتفاق النووي
» زلزال بقوة 7.3 درجات يضرب إندونيسيا
» «حماس» تنفذ عملية اختراق واسعة في صفوف الجيش الإسرائيلي
» تفاصيل تحرش مصري بفتاة في الإمارات
» اشتباكات بين الشرطة الفرنسية ومحتجين من «السترات الصفراء»
» وزير الدفاع الإسرائيلي السابق عن «نتنياهو»: كلب ينبح ولا يعض
» الكويت ترد على مذيعة سعودية أشعلت غضب المواطنين
» البورصة تخسر 7.8 مليار جنيه

استطلاع رأي

برأيك.. من الفريق الأقرب للفوز ببطولة أمم أفريقيا؟

  • عشاء

    08:36 م

  • فجر

    03:26

  • شروق

    05:05

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:45

  • مغرب

    19:06

  • عشاء

    20:36

من الى
أرشيفية
أسعار الخادمات نار.. والأجانب بالدولار
«من فات قديمه تاه».. لغتنا الجميلة حفظت "الملاهى" و "الدواهى"
بالأرقام.. بذخ خليجي في مصايف الغرب
تعدد الزوجات: أشوفه فى المقبرة.. ولا أشوفه فى حضن مرة