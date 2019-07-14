أزمة بشأن الأعمال الفنية لـ«عزت أبوعوف»

14 يوليه 2019 - 06:37 م

تتردّد أخبار عديدة عن وجود أزمات في الأعمال التي كان الفنان الراحل، عزت أبو عوف، مرتبطاً بتصويرها، بعد وفاته.

أول الأعمال التي تمَّ الحديث عنها هو فيلم "كل سنة وأنت طيب"، والذي يقوم ببطولته الفنان تامر حسني. إذْ قيل إن وفاة الفنان وضعت أسرة الفيلم في ورطة كبيرة لعدم استكمال تصوير مشاهده.

وأفاد موقع "العربي الجديد"، أنه تواصل مع أحد العاملين في شركة الإنتاج "نيوسينشري"، والذي أكد أن كل ما يقال عن وجود أزمة في العمل بسبب وفاة أبو عوف، لا أساس له من الصحة.

وأوضح أن الفنّان لم يكن يقوم بدور رئيسي في العمل، بل كان ضيفَ شرف، ولا تتجاوز مشاهده الثلاثة، ولم يكن قد بدأ أصلاً في تصويرها، أي أنَّ الشخصية نفسها لا تزال من دون مؤدٍ لها، ويجري البحث الآن عن بديل للفنان عزت أبو عوف.

أما بخصوص مسلسل "السر"، والذي شارك فيه عزت أبو عوف، ولم يتم عرضه بعد، فقال المخرج محمد حمدي، إن العمل لم يواجه أي أزمات. ومن المقرر أن يتم عرضه قريباً في موسم درامي ثانٍ، مُؤكّداً أن عزت أبو عوف انتهى تماماً من تصوير مشاهده قبل فترة طويلة.



