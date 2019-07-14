» لاعبو الجزائر يحصلون على مكافأة الصعود لدور الـ4 بـ«الكان»

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المصريون

امم افريقيا

كشف الموقع الإخباري الإلكتروني «سبورتس نيوز ديزاد»، أن الشركة الراعية للأدوات والملابس الرياضية لمنتخب الجزائر قررت صرف مكافأة، على خلفية المستويات الرائعة التي يقدمها في بطولة كأس أمم إفريقيا التي تختتم الجمعة المقبل .

وذكر الموقع، أن الشركة الراعية لمنتخب الجزائر، قررت صرف 100 ألف يورو، نظير وصول "الخضر" إلى الدور قبل النهائي من البطولة الإفريقية .

وأوضح الموقع، أن المبلغ المذكور يمثل مكافأة بقيمة 50 ألف يورو نظير بلوغ دور الثمانية، و50 ألف يورو إضافية بعد النجاح في الوصول للمربع الذهبي .

كما أشار، إلى أن هذه المكافأة لا تتضمنها شروط العقد الذي يربط الطرفين والذي يدخل حيز التنفيذ «رسميا» مطلع العام المقبل .


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