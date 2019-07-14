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نقيب المهندسين: "أعداد الخريجين لا تتناسب مع فرص العمل"

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نقيب المهندسين
نقيب المهندسين

أحمد سالم

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الخريجين

نقابة المهندسين

المهندسين

هندسة الأزهر

أكد المهندس هاني ضاحي نقيب المهندسين، أن احتياجات سوق العمل من المهندسين لا تتناسب مع أعداد الخريخين، وأن هناك فائضًا كبيرًا فى المهندسين.

وأوضح "ضاحي"، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم، أن حل هذه المشكلة يكمن في التنسيق مع الجامعات لقبول عدد من الطلاب يتناسب مع عدد الوظائف المتاحة، وذلك بعد التنسيق مع الجهات المسئولة عن التوظيف.

وأضاف "نقيب المهندسين" أن جميع الخريجين ليس لديهم نفس الكفاءة بسبب المعاهد الهندسية الخاصة لذا تم وقف إصدار تراخيصها لمدة 5 سنوات.

وأشار إلي أن هناك عدة شروط يجب أن تتوافر في المعاهد الخاصة حتي يتم منحها التراخيص ومنها تغيير أسلوب المناهج والامتحانات، قائلا: "من يلتزم بالشروط من تلك المعاهد سيستمر ومن يلتزم سنعطي لهم فرصة مؤقتة".


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