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فرنسا وبريطانيا وألمانيا يعبرون عن قلقهم من انهيار الاتفاق النووي

عرب وعالم

الاتفاق النووي الإيراني
الاتفاق النووي الإيراني

خالد الشرقاوي - وكالات

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جددت دول بريطانيا وفرنسا وألمانيا، اليوم الأحد، تمسكها بالاتفاق الدولي حول برنامج إيران النووي للعام 2015، داعين الولايات المتحدة وإيران لاستئناف الحوار لحل الخلافات حول ذلك الاتفاق.

وجاء في بيان مشترك للدول الثلاث أن الدول "تؤكد تمسكها بالاتفاق النووي، وتعرب عن قلقها من انهيار الاتفاق النووي بسبب العقوبات الأمريكية وقرار طهران عدم الالتزام ببعض بنوده".

ودعا البيان إلى "التحلي بالمسئولية من أجل وضع حد للتصعيد واستئناف الحوار"، مناشدًا الأطراف المعنية بـ "التفكير مليًا ودرس نتائج ما قد تؤدي إليه أعمالهم".

كما دعا البيان إيران "لإلغاء القرارات التي اتخذتها مؤخرا" حول تخفيض التزاماتها ضمن الاتفاق.

كان المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، بهروز كمالوندي، قد أعلن، أن طهران رفعت مستوى تخصيب اليورانيوم إلى أعلى من 3.67%.

وهدد كمالوندي، بأن إيران ستقوم بزيادة نسبة تخصيب اليورانيوم لـ20%، في إطار المرحلة الثالثة لخفض التزاماتها بالاتفاق النووي.

وقال كمالوندي، في تصريحات نقلتها هيئة الإذاعة التلفزيون الإيرانية، "التخصيب بمستوى 20% إحدى الخطوات في المرحلة الثالثة لخفض الالتزامات".

وأضاف كمالوندي أن "زيادة عدد أجهزة الطرد المركزي في المنشآت النووية أحد خياراتنا لتقليص تعهداتنا في الاتفاق النووي في المرحلة الثالثة".

وتابع: "خطواتنا لتقليص التزاماتنا في الاتفاق النووي موضوعة ضمن مخطط زمني هو شهرين لكل مرحلة. نحن صبرنا شهرين ويوم أمس بدأنا المرحلة الثانية".

وأضاف: "رفعنا نسبة تخصيب اليورانيوم إلى أعلى من 3.67%".


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