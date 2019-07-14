"بلا مأوي" ينقذ 6 أبناء من السويس وبورسعيد وينقلهم لدار رعاية

في إطار خطة برنامج حماية الاطفال بلا مأوي والذي تنفذه وزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع صندوق تحيا مصر للحد من ظاهرة اطفال الشوارع قام فريق أطفال بلا مأوي بمحافظة بورسعيد بإنقاذ 3 ابناء مقيمين بالشارع حيث قام بالتعامل مع م.أ يبلغ من العمر 16 عامًا وقد هرب الي الشارع نتيجة التفكك الاسري وتم نقله لاحدي دور الرعاية الاجتماعية التابعة للوزارة.

على الفور تدخل الفريق المختص وقام بتقديم خدمة الاسعافات الأولية ثم عمل جلسة نفسية والتحدث مع الطفل للتعرف على سبب ملاذه للشارع وتم توعية الابن بمخاطر الشارع حتى استجاب وتم ايداع الابن بمؤسسة الرعاية الاجتماعية محافظة السويس وتم استخراج اوراق ثبوتية (شهادة ميلاد ) له.

تم عمل دراسة حالة اولية للطفل وتمكن الفريق من إقناعه بضرورة الرجوع للأسرة وبالفعل عاد لكنف والديه ثم هرب مرة أخري للشارع.

حيث صادفه فريق البرنامج مرة اخرى بمحافظة بورسعيد وهو في حالة بحث عن فريق البرنامج طالباً من الفريق الالتحاق بمؤسسة رعاية ، فتم عمل كشف صحى مبدئي على الطفل وتم ايداعه بمؤسسة للرعاية الاجتماعية .

كما قام الفريق بالتعامل مع (س. أ) 15 سنة فقد توفيت أمه وتزوج الأب من أخرى وفر إلى الشارع مفترشًا الرصيف ممتهناً التسول، حتى صادفه فريق البرنامج القومي لحماية الاطفال بلا مأوى بمحافظة بورسعيد وتم عمل جلسة نفسية له وتوعيته بمخاطر الشارع وتمكن الفريق من أقناعه بالالتحاق بدار أطفال قد الحياة.

كما قام الفريق بالتعامل مع الابن (ا. ن ) 11 سنة عن اقرانه من ضحايا التفكك الاسري فقد لاذ بالفرار ايضاً هاربا من قسوة والديه وتم عمل جلسة نفسية له وتوعيته بمخاطر الشارع ايضا وتم الحاقه بدار رعاية

وفي نفس الاطار قام فريق اطفال بلا مأوي بإنقاذ 3 ابناء من محافظة السويس حيث تعامل الفريق مع الابن ( م .ح) 13عاما فقد فر هاربا من قسوة زوج الام بعد وفاه الاب حتى أنه ترك محافظة الاسماعيلية وفر هارباً الى بورسعيد حيث صادف هناك فريق البرنامج بعد تسوله بالشارع لمده 6 أشهر

كما قام الفريق بالتعامل مع الطفل ( أ.م ) الذي لم يتخطى عمره الثالثة عشر عاما حيث لاحظ الفريق على الطفل النشاط وقوة التركيز وكثرة الحركة وتم ايداعه بدار ابو عارف بالسويس

أما عن ( م . ي ) 9 أعوام فقد كان متواجدًا بالشارع حيث لاذ بالفرار من قسوة الأهل.

وتم التعامل مع الابن ( م . ع ) 17عاما فقد ضاقت به السبل مع والده حيث كان يمكث بالشارع اربعة اشهر وتم نقله لدار ابو عارف بالسويس.

وتنفذ وزارة التضامن الاجتماعي، بالتعاون مع صندوق تحيا مصر برنامج حماية الاطفال بلا مأوي في 14 محافظة من خلال 17 وحدة متنقلة تجوب الشوارع من اجل انقاذ الاطفال بلا مأوي والمشردين من كبار السن وتطوير 6 مؤسسات لرعاية الاطفال.

وتهيب وزارة التضامن الاجتماعي المواطنين، بالإبلاغ عن تواجد أطفال بلا مأوى أو مشردين بلا مأوى من خلال الاتصال الخط الساخن للوزارة 16439 او من خلال صفحات التواصل الاجتماعي.







