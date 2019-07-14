وزير النقل يترأس الجمعية العمومية للشركة القابضة لمشروعات الطرق والنقل

ترأس وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير، اجتماع الجمعية العمومية العادية للشركة القابضة لمشروعات الطرق والكبارى والنقل البرى حيث تمت مناقشة نتائج أعمال الشركة عن العام المنتهي في 30 6 / 2018 من خلال القوائم المالية وقائمة الدخل عن العام المالي (2018/ 2017 ).

واستعرض الوزير، التحديات التي تواجه الشركات التابعة وسبل مواجهتها حيث أوضح أن الوزارة ستقدم كل الدعم للنهوض بالشركة القابضة والشركات التابعة لها مؤكدا على ضرورة تنفيذ مشروعات الطرق والكباري ومحاور النيل التى تندرج بخطة الشركة والشركات التابعة لها، والانتهاء منها فى التوقيتات المحددة طبقا للمواصفات القياسية وكذلك تخفيض مجالس الإدارات للشركات للحد الأدنى و الاستغلال الأمثل للأراضي التابعة للشركة القابضة والشركات الأربع التابعة لها من أجل زيادة العوائد المادية لتلك الشركات، وضرورة الاستمرار في الدخول في تنفيذ مشروعات بقطاعات أخرى إلى جانب مشروعات قطاع الطرق والكباري.وكذلك المشاركة في تنفيذ مشروعات البنية التحتية في قطاعات أخرى بالدولة، وضرورة التدعيم المستمر للشركات بأحدث المعدات والأجهزة والتأهيل والتدريب المستمر للمهندسين والفنيين بها، بالإضافة إلى الصيانة الدائمة والمستمرة للمعدات والأجهزة الحالية بالشركة القابضة والشركات الأربع التابعة لها.