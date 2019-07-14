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اشتباكات بين الشرطة الفرنسية ومحتجين من «السترات الصفراء»

عرب وعالم

السترات الصفراء
اشتباكات بين الشرطة الفرنسية ومحتجين من «السترات الصفراء» - أرشيفية

خالد الشرقاوي - وكالات

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اندلعت، اليوم الأحد، اشتباكات بين الشرطة الفرنسية ومحتجين من السترات الصفراء تظاهروا في شارع الشانزليزيه، بالعاصمة باريس، ضمن حراكهم المستمر على مدار 35 أسبوعا.

واستخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفرقة المتظاهرين الذين شاركوا في احتجاجات تتزامن مع احتفال فرنسا بذكرى عيدها الوطني في الرابع عشر من يوليو الجاري، حسبما نقل موقع إذاعة "فرانس إنفو".

وعلى خلفية الاحتجاجات، أخضعت الشرطة نحو 152 متظاهرا للتحقيق، حسب المصدر ذاته.

وتظاهرت حركة السترات الصفراء في فرنسا، اليوم، وسط إجراءات أمنية مشددة.

وانطلقت المظاهرات من حي كليشي بالعاصمة باريس، وسار مئات المتظاهرين باتجاه مختلف أحياء المدينة.

ومنذ منتصف نوفمبر 2018، تشهد فرنسا، في أيام السبت من كل أسبوع، مظاهرات بدأت احتجاجا على رفع أسعار الوقود وارتفاع تكاليف المعيشة، وتخلل بعضها أعمال عنف أدت إلى مقتل وإصابة العشرات.


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