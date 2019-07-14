"عبد الغفار" يبحث مع سفيرة فنلندا تعزيز التعاون في مجال الذكاء الاصطناعي

استقبل د. خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي ظهر اليوم الأحد، لورا كانسيكاس ديبريس سفيرة فنلندا بالقاهرة، وذلك بمقر الوزارة.

في بداية الاجتماع، أكد د. خالد عبدالغفار حرص مصر على الاستفادة من التجارب الناجحة القائمة على مرتكزات العلوم المعاصرة، مشيرًا إلى أن مصر قامت مؤخرًا بنشر إستراتيجية رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة، والتي يتم فيها توسيع الركيزة الثالثة الخاصة بالمعرفة والابتكار والبحث العلمي لتشمل إنتاج ونقل المعرفة بجميع أشكالها في مختلف مستويات التعليم، وآليات رعاية الشباب، ورعاية المواهب، وكذلك تشجيع الابتكار والبحث العلمي، والمساهمة المعرفية الأكاديمية.

وبحث الجانبان سبل تفعيل أوجه التعاون العلمي بين مصر وفنلندا من خلال مبادرات التعاون المختلفة؛ لتعزيز بناء قدرات أعضاء هيئة التدريس، الأمر الذي ينعكس إيجابيا على الطلاب.

ومن جانبها أكدت السفيرة اهتمام بلادها بالتعاون التعليمي والبحثي مع مصر، مشيرة إلى رغبة بلادها في تعزيز أفق التعاون في مجالات التعليم، والابتكار، وتغير المناخ،، معربة عن رغبتها في تقديم تدريب (on line) لطلاب الجامعات المصرية حول عناصر الذكاء الاصطناعي لإكساب الطلاب المعرفة في هذه المجالات المهمة في المستقبل.

حضر اللقاء د. كاميليا صبحي القائم بعمل رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات، ود. محمد الطيب مساعد الوزير للشئون الفنية، ود. محمد الشناوي مستشار الوزير للعلاقات والاتفاقيات الدولية، ود. رشا كمال القائم بعمل رئيس الإدارة المركزية للطلاب الوافدين بوزارة التعليم العالي.