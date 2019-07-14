» تفاصيل تحرش مصري بفتاة في الإمارات

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محكمة إماراتية تسجن مصري بتهمة التحرش بسيدة في دبي
محكمة إماراتية تسجن مصري بتهمة التحرش بسيدة في دبي

خالد الشرقاوي - متابعات

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حكمت محكمة إماراتية على مصري بالسجن لمدة 6 أشهر، بتهمة التحرش بامرأة والاعتداء عليها.

وذكر موقع "جولف نيوز" الإماراتي، أن مصريًا يبلغ من العمر 30 عامًا تحرش بسيدة نيبالية تبلغ من العمر 25 عامًا، في شوارع دبي.

وأضاف أن الكاميرات رصدت محاولة المصري لمس السيدة من ظهرها أثناء سيرها في حي الرفاعة بدبي في مارس الماضي، ثم ضربها على وجهها بعد محاولتها الدفاع عن نفسها.

وقال شهود عيان: إنهم تدخلوا للدفاع عن السيدة بعد أن اعتدى المصري عليها، عندما استنجدت بالشرطة.

وروت السيدة في التحقيقات أنها كانت تسير في المنطقة، عندما شعرت أن شخصًا يحاول لمس ظهرها، لذا التفتت وحاولت الدفاع عن نفسها، مضيفة أن المتحرش صفعها على وجهها وطلب منها أن تصمت.

ولم يتسن التواصل مع المتهم أو أحد أفراد أسرته للتعليق على الاتهامات الموجهة له.


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