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مقتل سوداني وإصابة آخرين برصاص قوات الدعم السريع

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السودان
السودان

خالد الشرقاوي - وكالات

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أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية، عن مقتل شخص ووقوع إصابات عدة برصاص قوات الدعم السريع.

وقالت اللجنة، وهي إحدى أبرز المنظمات الأهلية المعارضة في السودان، في بيان، اليوم الأحد، إن المواطن أنور حسن إدريس، قتل في مدينة السوكي بولاية سنار (جنوب شرقي البلاد) بنار "مليشيات" قوات الدعم السريع (شبه العسكرية)، جراء إصابته برصاصة في رأسه.

وذكر البيان، أن الحادث أسفر أيضًا عن إصابات عدة بعضها خطيرة، مشيرًا إلى أن عددًا من الجرحى تم نقلهم إلى مشفى سنار لتلقي العلاج.


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