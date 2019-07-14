ساعات.. تفصل الأهلي عن مفاجأة في الميركاتو

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الدورى المصرى

على جبر

بيراميدز

الميركاتو

ساعات قليلة وتفاصيل صغيرة،  تفصل النادي الأهلى عن ضم ثانى صفقاته الصيفية وأول التدعيمات على مستوى خط الدفاع خلال الميركاتو الصيفى القادم.

وقالت مصادر، أن أمير توفيق مدير إدارة التعاقدات بالأهلى نجح فى التوصل لاتفاق مع إدارة بيراميدز بخصوص ضم على جبر مدافع بيراميدز، واتفق مسئولو الأهلى مع بيراميدز على الحصول على خدمات على جبر مقابل إعارة ثنائى الأحمر لبيراميدز بخلاف المقابل المادى.

ووافق على جبر، على تخفيض راتبه السنوي بقيمة 2 مليون جنيه لتسهيل انتقاله للأهلى فى الموسم الجديد، فراتب على جبر السنوى فى بيراميدز يقدر بـ15 مليون جنيه، إلا أنه وافق على الحصول مع الأهلى على 13 مليون جنيه فقط، ولكن هذا المبلغ ترفضه إدارة الأهلى أيضاً لأنه يفوق القيمة التي يحصل عليها لاعبو الفئة الأولى بالنادي.


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