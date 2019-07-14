بالتفاصيل.. "التموين" تعلن حذف بطاقات 12 فئة جديدة

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أحمد سالم

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وزارة التموين

بطاقات التموين

المستحقين للدعم

الحذف العشوائي

أكد مصدر بوزارة التموين والتجارة الداخلية، أن الوزارة تعمل حاليًا على تطبيق 3 مراحل جديدة من مراحل استبعاد غير المستحقين للدعم.

وأضاف المصدر، أن عملية حذف غير المستحقين للدعم مستمرة حتى شهر سبتمبر المقبل، موضحًا أنه تم تطبيق المرحلة الرابعة من مراحل الاستبعاد بدءًا من الشهر الجاري لتنتهي أول أغسطس المقبل، وتبدأ المرحلة الخامسة ثم السادسة والسابعة تباعًا.

وأكد أنه تمت الاستعانة بمحددات المرحلتين الثانية والثالثة، وتطبيقهما على مدار الأشهر الماضية، حيث تضمنت معايير المرحلة الرابعة، ما يلي:

- حذف من تقدر المصروفات المدرسية لأحد أبنائه بـ30 ألف جنيه أو أكثر.

- حذف من يبلغ متوسط المصروفات المدرسية لأكثر من طفل 20 ألف جنيه.

- حذف مالكي الحيازات الزراعية التي تبلغ 10 أفدنة فأكثر.

- حذف من يسدد ضرائب تقدر بـ100 ألف جنيه فأكثر.

- أصحاب الشركات ممن يبلغ رأس مالها 10 ملايين جنيه فأكثر.

- حذف مالكي أكثر من سيارة موديل 2011 فأعلى.

- من لديه سيارة فارهة أو سيارة موديل 2014 فأحدث.

- من يمتلك سيارة موديل 2015 فأعلى.

- من يزيد استهلاكهم من الكهرباء عن 650 كيلو وات.

- من تبلغ فاتورة استهلاكه من الهاتف المحمول أكثر من 800 جنيه/شهريًا.

- شاغلي المناصب العليا دون المساس بأصحاب المعاشات منهم.

- من يبلغ دخله 10 آلاف فأكثر شهريا.

وأشار المصدر إلى أنه فور الانتهاء من مراحل الاستبعاد وحذف غير المستحقين للدعم ستتم إضافة المواليد الجدد وفقًا للفئات الأكثر احتياجًا.


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