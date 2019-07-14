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الكويت ترد على مذيعة سعودية أشعلت غضب المواطنين

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وكالات أحمد الشربينى

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المذيعة السعودية

خفض قطر

بطولة كأس العالم 2022

اقتحام الكويت

أصدرت الكويت بيانا ترد فيه على مذيعة سعودية، أشعلت غضب الكويتيين، اليوم الأحد، بسبب تعليقها على خفض قطر لأسعار الكحوليات بمناسبة بطولة كأس العالم 2022، المقامة على أرضها.

وأعربت وزارة الإعلام الكويتية، في بيان لها، عن "رفضها لإقحام الكويت، بقضايا إعلامية لا دخل لها فيها، مشيرة إلى أن ما قامت به مذيعة "العربية" يحمل إساءة بالغة غير مقبولة تجاه الكويت وشعبها"، بحسب وكالة الأنباء الكويتية (كونا).

وأكدت الوزارة أن "الكويت سعت وتسعى دائما إلى وحدة الموقف الخليجي وتجاوز الخلاف بين الأشقاء كما دعت دائما إلى وقف الحملات الإعلامية لما تمثله من مساس بالعلاقات الأخوية بين أبناء دول المجلس وتأثير سلبي مباشر على روح تلك العلاقة".

وأشارت إلى "حرص الكويت على النأي بنفسها عن أن تكون طرفا في تلك الحملات وشددت على أنها قامت باتخاذ إجراءاتها الداخلية المعتادة بالتواصل مع المسؤولين في قناة "العربية" ومكتبها في الكويت وطالبتها بتضحيح الخطأ وتداركه فورا".

وأكدت وزارة الإعلام الكويتية، على أنها "تحترم حرية التعبير والعمل الإعلامي المهني، لا سيما الذي يسعى إلى تقريب وجهات النظر وتحقيق وحدة الصف الخليجي".

وأثارت الإعلامية السعودية، سارة دندراوي، غضبا بين الكويتيين، بعدما أشارت إلى الشعب الكويتي، في خبر يتعلق بتخفيض أسعار الخمور في قطر أثناء بطولة كأس العالم 2022.

وكانت دندراوي تطرقت لخبر نقلته وكالة "بلومبيرغ" الأمريكية مؤخرا، يتحدث عن تخفيض لأسعار الكحول في قطر، ضمن إجراءات تتعلق بتنظيم كأس العالم 2022.

وفي ختام قراءتها للخبر الذي استعرضته بشكل، وصف بأنه "يسيء إلى قطر"، ضمن فقرة إخبارية على قناة "العربية" السعودية، قالت: "ننتظر تعليقات أصحابهم في الكويت على الكرم القطري".

واعتبر الكويتيون تعليق سارة دندراوي مسيئا بحقهم ولبلدهم.

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