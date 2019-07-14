» رد صادم من فنانة على معجب يعترف لها بحبه

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو للفنانة أصالة خلال حفلها الغنائي في منطقة الباحة بالسعودية، وسط حضور جماهيري كبير.

وظهر فى مقطع الفيديو، أحد جمهورها يعترف بحبه لها؛ لترد عليه: "أكيد حب بريء، ومن يعيش بهيك أجواء ما بيعرف إلا الحب".

وظهرت أصالة مرتدية فستاناً باللون الأحمر، وهو من تصميم تيمة عبيد، وجاء لامعًا ومزينًا بحزام ستان على الخصر.

أما عن شعرها، فاعتمدت على تسريحة مميزة وهي "الوايفي" البسيط، مع مكياج مميز اعتمد على رسمة العين والأيشادو.