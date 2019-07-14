"التعليم" تحدد اختبارات الدور الثاني للثانوية العامة

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خالد عبد الحكم

وزاةر التربيةو التعليم

كشف خالد عبد الحكم نائب رئيس عام امتحانات الثانوية العامة بوزارة التربية والتعليم، عن موعد امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة، بأنه سوف يبدأ رسميًا يوم 17 أغسطس 2019.

وقال "عبد الحكم"، إنه من المقرر أن يتم إعلان الجدول على موقع الوزارة وفي جميع وسائل الإعلام لجميع الطلاب.

وأعلن خالد عبد الحكم، أن نسبة النجاح هذا العام بلغت 78.6%، حيث بلغ عدد الأوائل 40 طالبًا/طالبة، مقسمين 34 طالبًا/ طالبة بالتعليم العام، و 2 طلاب بمدارس المتفوقين STEM ، طالب من ذوي القدرات الخاصة، و3 طلاب “دمج”.

 

وأضاف عبد الحكم، أن عدد الأوائل في شعبة العلمي علوم بلغوا (14) طالبا/طالبة، و(10) طلاب في علمي رياضة، و(10) طلاب في الشعبة الأدبية.


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