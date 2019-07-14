"التعليم" تعلن موعد فتح باب تظلمات الثانوية العامة

14 يوليه 2019 - 02:05 م

قال خالد عبد الحكم، مدير الإدارة العامة للامتحانات، نائب رئيس امتحان الثانوية العامة، إن وزير التربية والتعليم، اعتمد جدول الدور الثاني لامتحانات الثانوية العامة بالعام الدراسي 2018 /2019، مشيرًا إلى بدء الامتحانات في 17 أغسطس المقبل.

جاء هذا خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي، الذي عُقد اليوم، الأحد، بديوان عام الوزارة؛ لإعلان نتيجة شهادة الثانوية العامة (الدور الأول) ونسب النجاح، وأسماء الأوائل.

وأكد "عبد الحكم"، أن فتح باب التقدم بالتظلمات من نتيجة الثانوية العامة "الدور الأول"، أمام الطلاب المتضررين من نتائجهم، اعتبارًا من بعد غدٍ، الثلاثاء، ولمدة 30 يومًا.

واعتمد وزير التربية والتعليم، أمس السبت، نتيجة امتحان الدور الأول من شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي 2018/ 2019.

وأعلن خالد عبد الحكم، أن نسبة النجاح هذا العام بلغت 78.6%، حيث بلغ عدد الأوائل 40 طالبا وطالبة مقسمين 34 طالبا وطالبة بالتعليم العام، و2 طلاب بمدارس المتفوقين STEM ، طالب مكفوف، و3 طلاب دمج".

وأضاف عبد الحكم، أن عدد الأوائل في شعبة علمي العلوم بلغوا 14 طالبا وطالبة، و10 طلاب في علمي الرياضيات، و10 طلاب في الشعبة الأدبية.