العلاج النفسي لـ"المثليين" يتسبب في أزمة بإسرائيل

14 يوليه 2019 - 02:04 م

قوبلت دعوات "رافي بيريتز"، وزير التعليم الإسرائيلي، عن إمكانية تحويل ميول المثليين جنسيًا من خلال العلاج النفسي، بالرفض والانقلاب عليه مع المطالبة برحيله، بالرغم من تأكيده أنه طبق ذلك العلاج على أحد الطلاب.

وقال "بيريتز"، في مقابلة على قناة إسرائيلية، في رده على إمكانية معالجة المثليين جنسيًا، "أعتقد أن ذلك ممكن، ويمكنني أن أقول لك إن لدى معرفة عميقة بالتعليم وطبقت ذلك أيضا".

وندد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بشدة بتعليقات وزير التعليم، وأشار إلى أن النظام التعليمي في إسرائيل سيواصل تقبل جميع أبناء المجتمع الإسرائيلي كما هم، وبدون اعتبار لتوجههم الجنسي.

وقال "نتنياهو"، في بيان، "تعليقات وزير التعليم عن المجتمع المثلي غير مقبولة ولا تعكس الحكومة التي أترأسها".

ولم يتحدث البيان عن أي نية لنتنياهو في إقالة وزير التعليم، كما طالبت به المعارضة الإسرائيلية.