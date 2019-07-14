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لن تصدق.. "سامسونج" تطرح سماعة أذن بميزة خيالية

مال وأعمال

سماعة
سماعة

متابعات-علا خطاب

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سامسونج

سماعة أذن

الغاء الضوضاء

تستعد  شركة سامسونج لإعلان إصدار جديد من السماعات المميزة بميزة إلغاء الضوضاء، على أن يتم الكشف عن هذا الإصدار في فعاليات مؤتمر Note 10 في 7 من أغسطس.

وتسعى شركة سامسونج للكشف عن سماعة داخل الأذن وبميزة إلغاء الضوضاء خلال مؤتمر Note 10 القادم.

وتشير بعض التوقعات إلى أن السماعة ستكون بين محتوى صندوق هاتف Note 10 ، أو ستقدم بشكل منفصل في عرض من سامسونج مع طلبات الحجز المسبق للهاتف.

أيضاً من المقرر أن تأتي السماعات بمقبس USB C لتتوافق مع الإصدارات الجديدة من سلسلة هواتف Note 10 ، حيث تتميز الإصدارات الجديدة من هواتف Note 10 دون مدخل 3.5مم.

ويشار أيضًا إلى أن سامسونج ستقدم شاحن مميز بتقنية الشحن السريع يأتي برقم EP-N5200 ، على أن يدعم هذا الشاحن هواتف Galaxy Note10 بقدرة 20W .



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