» معركة بين قطة وثعبان بشوارع القاهرة.. لن تصدق النهاية

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمعركة شرسة وقعت في أحد أحياء القاهرة الشعبية في منطقة قايتباي ، بطلها قطة وثعبان صغير.





ويظهر الفيديو محاولة قطة بلدي السيطرة على الثعبان ، ولكن الثعبان لم يستسلم بسهولة ولدغ القطة أكثر من مرة في محاولة للهروب منها.





واستمرت المعركة بين القط والثعبان لمدة 8 دقائق ،لتنتهي المعركة بعدة ضربات من القط على رأس الفريسة، ليطير بها ويختفي عن الأنظار. شاهد الفيديو..





https://www.youtube.com/watch?v=P3nm-1lwjyw