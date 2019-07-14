» معركة بين قطة وثعبان بشوارع القاهرة.. لن تصدق النهاية

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نشطاء

ثعبان

قط

قايتباي

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمعركة شرسة وقعت في أحد أحياء القاهرة الشعبية في منطقة قايتباي ، بطلها قطة وثعبان صغير. 

ويظهر الفيديو محاولة قطة بلدي السيطرة على الثعبان ، ولكن الثعبان لم يستسلم بسهولة ولدغ القطة أكثر من مرة في محاولة للهروب منها. 

واستمرت المعركة بين القط والثعبان لمدة 8 دقائق ،لتنتهي المعركة بعدة ضربات من القط على رأس الفريسة، ليطير بها ويختفي عن الأنظار. شاهد الفيديو.. 

https://www.youtube.com/watch?v=P3nm-1lwjyw 

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