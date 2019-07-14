  • الأحد 14 يوليه 2019
  • بتوقيت مصر01:59 م
بحث متقدم
غش

رقم مفاجئ عن حالات الغش باختبارات الثانوية العامة

صورة من الفيديو

شاهد.. مفاجأة صادمة عن تطبيق "فيس آب"

ال شيخ

"تركي آل الشيخ" يوجه رسالة إلى مدير التعاقد بـ"الأهلي"

تنسيق

"التعليم" تكشف عن أزمة في تنسيق هذا العام

صدام

تفاصيل مثيرة حول نبش قبر صدام حسين

ايران والسعودية

اجتماع لمسئولين إيرانيين في السعودية.. ما الأمر

ارشيف

أول تعليق قطري على دعوة السعودية المتعلقة بالحج

صلاح

مفاجأة.. "صلاح" ضمن أفضل لاعبي العالم

نتنياهو

نتنياهو مهددا نصر الله: "سنسحقك"

انتحار

انتحار شاب بعد رسوبه في الثانوية العامة

توافد كبير على اختبارات الناشئين بالأهلي

الرياضة

ارشيف
ارشيف

محمد عبد الحارس

أخبار متعلقة
#

قطع الكهرباء والمياه عمن يرفض دفع نفقة المطلقة

#

"أسباب غامضة" وراء انقلاب إثيوبيا

#

تصريح مفاجيء من "أمير مرتضى" عن أبو تريكة .. فماذا قال؟

#

الجزائريون يتظاهرون ويطالبون برحيل جميع رموز النظام

مدينة نصر

الاهلى

اختبارات

فتحي مبروك

ناشئيبن

انطلقت صباح اليوم، الأحد، اختبارات ناشئي كرة القدم بالنادي الأهلي، على ملاعب النادي بمدينة نصر، وسط حضور كبير من الراغبين للانضمام لصفوف القلعة الحمراء بصحبة وأولياء أمورهم.

وأقيمت اختبارات اليوم لمواليد 2006-2007، وتم تقسيم المتقدمين للاختبارات على مجموعات مختلفة، وأمام كل مجموعة لجنة تضم عددًا من المدربين والإداريين لمتابعة الاختبارات.

وحرصت إدارة النادي على إقامة مظلة خارج الملعب، لحماية أولياء الأمور من حرارة الشمس.

وتستمر الاختبارات أيام الأربعاء والخميس والسبت الموافقة 17-18-20 يوليو الجاري لمواليد 2008-2009-2010 وأيام الأحد والاثنين والثلاثاء الموافقة 21-22-23 يوليو الجاري موعدًا لمواليد 2003-2004-2005، على أن يكون يوما الأربعاء والخميس الموافقان 24-25 يوليو الجاري موعدًا لمواليد 2002.

وتستمر عملية بيع الاستمارات خلال أيام الاختبارات أمام بوابات فرع مدينة نصر، بسعر 50 جنيهاً للواحدة. ‎





تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

إذ يفصل عمر بن عبد العزيز الموظفين المسيحيين من وظائفهم! (22)

محمود سلطان

الدموع لا تغسل الفشل

فراج إسماعيل

فشل المنتخب.. الطبيعة وما وراء الطبيعة

د. هشام الحمامي

أساقفة "كي جي 2 "

القس مكاريوس فهيم قليني

تطرف علمي ضد الدين !

ياسر أنور

المؤشرات الدولية واستهداف الأمم!

محمد الخضيري
شارك معنا

اخترنا لك

» توافد كبير على اختبارات الناشئين بالأهلي
» فنانة شهيرة: " عمليات التجميل هوس ومرض نفسي"
» وفاة 10 أطفال في الإمارات
» تحذيرات قاسية من تطبيق الشيخوخة "فيس آب"
» صادم.. يطرد أمه من المنزل.. وتعود إليه متوسلة
» إعلامية سعودية تغازل فنانًا على الهواء.. والأخير يصدمها
» بسبب علبة "كانز".. ضرب مشرد حتى الموت
» مصر تستضيف الاجتماع السادس للجنة العسكرية المشتركة المصرية - السودانية
» الكويت تلقي القبض على المتهم بتهديد أمن المملكة
» انفجاران يهزان الصومال
» يقتل حبيبته.. السبب صادم

استطلاع رأي

برأيك.. من الفريق الأقرب للفوز ببطولة أمم أفريقيا؟

  • عصر

    03:45 م

  • فجر

    03:26

  • شروق

    05:05

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:45

  • مغرب

    19:06

  • عشاء

    20:36

من الى
أرشيفية
أسعار الخادمات نار.. والأجانب بالدولار
«من فات قديمه تاه».. لغتنا الجميلة حفظت "الملاهى" و "الدواهى"
بالأرقام.. بذخ خليجي في مصايف الغرب
تعدد الزوجات: أشوفه فى المقبرة.. ولا أشوفه فى حضن مرة