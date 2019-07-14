» توافد كبير على اختبارات الناشئين بالأهلي

14 يوليه 2019 - 01:32 م

انطلقت صباح اليوم، الأحد، اختبارات ناشئي كرة القدم بالنادي الأهلي، على ملاعب النادي بمدينة نصر، وسط حضور كبير من الراغبين للانضمام لصفوف القلعة الحمراء بصحبة وأولياء أمورهم.

وأقيمت اختبارات اليوم لمواليد 2006-2007، وتم تقسيم المتقدمين للاختبارات على مجموعات مختلفة، وأمام كل مجموعة لجنة تضم عددًا من المدربين والإداريين لمتابعة الاختبارات.

وحرصت إدارة النادي على إقامة مظلة خارج الملعب، لحماية أولياء الأمور من حرارة الشمس.

وتستمر الاختبارات أيام الأربعاء والخميس والسبت الموافقة 17-18-20 يوليو الجاري لمواليد 2008-2009-2010 وأيام الأحد والاثنين والثلاثاء الموافقة 21-22-23 يوليو الجاري موعدًا لمواليد 2003-2004-2005، على أن يكون يوما الأربعاء والخميس الموافقان 24-25 يوليو الجاري موعدًا لمواليد 2002.

وتستمر عملية بيع الاستمارات خلال أيام الاختبارات أمام بوابات فرع مدينة نصر، بسعر 50 جنيهاً للواحدة. ‎







