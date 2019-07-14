تهنئة حارة من عميد حقوق القاهرة لـ"المنشاوي"

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النيابة الادارية

عصام المنشاوي

استقبل اليوم المستشار عصام المنشاوي رئيس هيئة النيابة الإدارية بمقر رئاسة الهيئة، الدكتور صبري السنوسي، عميد كلية الحقوق جامعة القاهرة، وبصحبته لفيف من أعضاء هيئة التدريس بجامعة القاهرة، تضمن كل من الدكتور رجب طاجن، وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا، والدكتور محمد سامح عمرو، أستاذ القانون العام، والدكتور أسامة المليجي أستاذ قانون المرافعات، والدكتور جمال عبد العزيز، أستاذ القانون التجاري والتعليم المفتوح.

وذلك لتهنئته بتوليه منصبه الجديد رئيسًا لهيئة النيابة الإدارية، معربين عن تقديرهم للدور الذي تقوم به النيابة الإدارية في تحقيق العدالة ، متمنين له دوام التوفيق والسداد.


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