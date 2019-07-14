شاهد.. مفاجأة صادمة عن تطبيق "فيس آب"

فجر الدكتور وائل سعد، أستاذ جراحات التجميل، مفاجأة صادمة عن تطبيق "فيس أب"، مؤكدًا أنه يصدر معطيات غربية، لافتًا إلي أن غالبًا الوجوه في أوروبا وأمريكا يظهر عليها العجز قبل الوجوه العربية؛ لأن جينات العرب أقوى من الأوروبيين.





وأضاف "سعد"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الورد" المُذاع عبر شاشة قناة "تن"، أن شكل الإنسان في الكبر يتشكل حسب الجينات والعوامل الوراثية وأسلوب الحياة والعادات الصحية التي يتبعها في شبابه.





وأكد أستاذ جراحات التجميل، أنه يوجد فروق بين العمر البيولوجي للإنسان والعمر العادي، وبالتالي الصورة التي ينتجها تطبيق "فيس أب" غير صحيحة.





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