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فنانة شهيرة: " عمليات التجميل هوس ومرض نفسي"

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أميرة الشريف
أميرة الشريف

متابعات-علا خطاب

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عمليات التجميل

أميرة الشريف

علقت الفنانة الشابة، أميرة الشريف، على كثرة إجراء الفنانات لعمليات التجميل، بأنها ضد هذه العمليات، معبرة عن رفضها لإجراء عمليات التجميل من دون داعٍ.

وقالت أميرة الشريف: "لست معها إلا للضرورة، أؤيدها إذا كان يوجد دافع لإجرائها غير دافع التجميل، أنا ضد عمليات التجميل وتغيير الملامح دون داعٍ، خصوصًا أن كثرة هذه العمليات تشوه الوجه وتجعله يبدو غير طبيعي"، بحسب جريدة كويتية.

ووصفت أميرة الشريف، من يقمن بعمليات تجميل ليشبهن المشهورات والنجمات بأنهن مريضات، ومصابات بالهوس.

أضافت أن هذا الصنف من النساء يعاني من مشكلة كبرى وخطيرة، لأن كل واحدة منهن لن ترضى يومًا عن ملامحها وهيئتها وستعمل على التغيير بشكل دائم.

وأكدت أنها ضد كل هذه العمليات لأن لكل ملامح جمالها الخاص بها.



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