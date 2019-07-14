رقم مفاجئ عن حالات الغش باختبارات الثانوية العامة

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طارق شوقى

وزاةرالتربية والتعليم

قال وزير التربية والتعليم، الدكتور طارق شوقي، إنه تم ضبط 1912 حالة غش هذا العام بامتحانات الثانوية العامة على مستوى المحافظات وإلغاء 75 امتحانًا.

جاء ذلك اليوم الأحد، خلال المؤتمر الصحفي لوزير التربية والتعليم، المنعقد بديوان عام الوزارة لإعلان عن تفاصيل نتيجة الثانوية العامة.

وأكد أن جهد الامتحانات كان كبيرا، موضحة أن نتيجة التظلمات لأولي ثانوى أصبحت موجودة بالمدارس الآن.

ولفت إلى أن الامتحانات هذا العام كانت الأكثر زخما بسبب الدبلومات الفنية والأول الثانوي والثانوية العامة .



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