"تركي آل الشيخ" يوجه رسالة إلى مدير التعاقد بـ"الأهلي"

14 يوليه 2019 - 12:58 م

علق تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة السعودية، ومالك نادي بيراميدز السابق، على لقاء تلفزيوني سابق لهيثم عرابي، مدير تعاقدات النادي الأهلي السابق مع إحدى القنوات التلفزيونية.

ونشر تركي آل الشيخ اللقاء التلفزيوني الذي جمع هيثم عرابي مع الإعلامي أسامة كمال، قائلا: "لقاء استمتعت فيه جدا".

وكان هيثم عرابي تحدث خلال هذا اللقاء عن كل التفاصيل التي حدثت أثناء وجوده في منصب مدير التعاقدات بالأهلي، الفترة الثانية، تحت رئاسة الكابتن محمود الخطيب، ولماذا غادر النادي قبل أن يكمل شهر ومن صنع الخلافات بينه وبين مجلس الإدارة، وكيف تغير شكل الفريق فى الدور الثاني من الدوري العام وما هي التفاصيل المثيرة وراء تعاقدات اللاعبين والمدير الفني، وهل الأسعار المعلنة للاعبين أسعار حقيقية، وما هي توقعاته لاستمرار الأهلي في المنافسة على الدوري العام.



