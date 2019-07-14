"التعليم" تكشف عن أزمة في تنسيق هذا العام

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وزارة التربية والتعليم

قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن نتيجة الثانوية العامة للعام الدراسي 2018 – 2019، شهدت توفيقًا للطالبات عن "البنين"، مؤكدة أن التفوق ليس مثل كل عام ولكنه بسيط هذا العام.

وأشارت الوزارة، في مؤتمرها الصحفي اليوم، الأحد، خلال إعلان التفاصيل الكاملة عن نتيجة الثانوية العامة، إلى أن التعليم العالي سيواجه أزمة في تنسيق هذا العام لأن 17% من الطلاب حصلوا على مجموع فوق 95 %.

وأوضحت أن عدد حالات الغش لم تصل إلى 2000، قائلة:"الظاهرة قلت بجهود كبيرة".

وأكدت الوزارة، أن جهد الامتحانات كان كبيرا، موضحة أن نتيجة التظلمات لأولي ثانوى أصبحت موجودة بالمدارس الآن.

ولفتت الوزارة، إلى أن الامتحانات هذا العام كانت الأكثر زخما بسبب الدبلومات الفنية والأول الثانوي والثانوية العامة.



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