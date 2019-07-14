» بسبب علبة "كانز".. ضرب مشرد حتى الموت

14 يوليه 2019 - 12:46 م

أقدم أصحاب محل سوبر ماركت في وسط البلد على ضرب مشرد حتى الموت، أثناء محاولته سرقة زجاجة مياه غازية من الثلاجة الموجودة أمام المحل.

الواقعة تعود عندما حاول الشاب سرقة زجاجة مياه غازية "كانز"، من الثلاجة الخاصة بالمحل، وعندما لاحظ صاحب المحل أثناء واقعة السرقة انقض عليه واعتدوا عليه بالضرب المبرح حتى حدث نزيف للشاب ليتوفى بعد دقائق من التعدي عليه.

كانت البداية ببلاغ لقسم شرطة عابدين من أهالي المنطقة بالعثور على جثة شاب مشرد، وانتقل رجال المباحث لمعاينة مكان الجريمة وأخطرت النيابة للتحقيق مع المتهمين.

وأمرت النيابة بانتداب الطب الشرعى لمعرفة أسباب الوفاة، وتحقق مع المتهمين لاتخاذ الإجراء اللازم بحقهم، كما ستقوم النيابة بسماع أقوال شهود العيان من الأهالى، بجانب استدعاء عدد من شهود الواقعة والعيان من أهالي المنطقة لاستكمال التحقيقات.



