اجتماع لمسئولين إيرانيين في السعودية.. تفاصيل مثيرة

أفادت مصادر رسمية، بأن مسئولين إيرانيين عقدوا اجتماعًا في المدينة المنورة في المملكة العربية السعودية، وجاء الاجتماع للبحث في شئون الحجاج والقضايا المتعلقة بهم.

وذكرت وكالة "إرنا" الإيرانية، أن الاجتماع هو الأول لمجلس التنسيق بين بعثة قائد الثورة الإسلامية ومنظمة الحج والزيارة، برئاسة ممثل الولي الفقيه في شؤون الحج والزيارة رئيس بعثة الحجاج الإيرانيين عبد الفتاح نواب.

وأشارت الوكالة إلى أن مسؤولي الحج واللجان العاملة في المدينة المنورة ومكة المكرمة قدموا تقارير منفصلة اعتبروا فيها الظروف لاستقبال الحجاج وأداء المناسك بأنها جيدة.

ونقلت عن ممثل الولي الفقيه في شؤون الحج القول إن "حج العام الجاري قد بدأ في أجواء هادئة وسيؤدي الحجاج حجا مقبولا إن شاء الله تعالى ويعودون إلى الوطن بعزة وسلام بعونه تعالى في ظل جهود ومساعي جميع المعنيين في المجالات التنفيذية والثقافية والطبية".

من جانبه، أكد رئيس منظمة الحج والزيارة الإيرانية، علي رضا رشيديان، خلال الاجتماع ضرورة تقديم الخدمات المدرجة في الاتفاق والعقود الموقعة مع الجانب السعودي للحجاج.

وطلب رشيديان من مسؤول اللجنة القنصلية التابعة لوزارة الخارجية الإيرانية اتخاذ التدابير اللازمة لدعم الحجاج الإيرانيين بالتنسيق مع اللجان العاملة في المدينة المنورة ومكة المكرمة، بحسب "إرنا".