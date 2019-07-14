3 ملفات هامة باجتماع رئيس الزمالك ومدربه

14 يوليه 2019 - 12:43 م

يعقد رئيس نادي الزمالك، جلسة مع خالد جلال، المدير الفني للفريق؛ لمناقشة بعض الأمور الهامة.

ومن المقرر أن يناقش رئيس الزمالك، مع المدرب ملف الصفقات الجديدة واللاعبين التي يحتاجهم من لاعبي الزمالك المعارين، وبعض الأمور الأخرى.

وكان لاعبو الزمالك، حصلوا على راحة من تدريبات الفريق، بعدما عادت بعثة الفريق إلى القاهرة بعد انتهاء المعسكر الخارجي للفريق استعدادًا لاستئناف مسابقة الدوري الممتاز.

ويستأنف الزمالك تدريباته غدًا، الاثنين؛ استعدادًا لاستئناف مباريات الدوري المقبلة.



