تفاصيل مثيرة حول نبش قبر صدام حسين

14 يوليه 2019 - 12:40 م

رفضت ميليشيات متنفذة داخل قرية العوجة جنوب تكريت بالعراق، عودة أهالي القرية على الرغم من صدور أوامر حكومية رسمية بعودتهم إلى مناطقهم بعد تحررها من عناصر داعش، بحجة وجود عناصر من أهل القرية في داعش أو الانتماء لفصائل موالية لحزب البعث، منها جيش الطريقة النقشبندية الجناح المسلح لحزب البعث المحظور.

وكان تنظيم داعش قد سيطر في يونيو 2014 على مدينة تكريت مركز محافظة صلاح الدين شمال بغداد العاصمة وكل القرى والنواحي التابعة لها ومن بينها قرية العوجة وتمكنت القوات العراقية من استعادتها في مارس 2015.

وتواتر حديث عن تفجير قبر الرئيس الراحل صدام حسين وأبنائه عدي وقصي من قبل ميليشيا الحشد الشعبي، أثناء تحرير مدينة تكريت إلا أن مقربون من عائلة صدام حسين أكدوا أنه تم نقل جثمان الرئيس السابق قبل دخول الحشد إلى مكان مجهول تحسبا من نبش القبر أو إخراج الجثمان من مكانه.

وقال أهالي منطقة صدام حسين إن هذه الخمسة أعوام التي مضت من أعمارهم على تحرير قرية العوجة قد أخذت منهم الكثير حيث توفي بعضهم بعيداً عن مسقط رأسه وولد آخرون بعيدا عن القرية، والكثير من الأطفال لم يروا منطقتهم، وبلغ عدد العائلات النازحة منها بحسب إحصائيات رسمية نحو 1500 عائلة، لكنها لم تتمكن من العودة إليها بسبب وجود عناصر من الحشد الشعبي مع عائلاتهم في مساكن القرية.

وتحدث مصدر رفض الكشف عن اسمه وهو من أهالي القرية قائلاً: "إننا نخاف من العودة إلى القرية لأننا سنعتقل بتهم جاهزة ناهيك أنه حتى مستشفى المنطقة والذي كان يسمى "مستشفى العوجة" تم تغييره إلى "مستشفى الإمام المهدي" في ظل سيطرة فصائل من الحشد على القرية وتغيير ديمغرافيتها".

ومن جانبه أكد محافظ صلاح الدين عمار الجبوري في مؤتمر صحفي في صلاح الدين تابعته، أنه تم عقد مؤتمر أمني موسع جمع كل القيادات الأمنية منها نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس في مدينة تكريت بهدف المضي قدما بعودة النازحين وملف الخدمات للمناطق المحررة.

وأضاف: "تمت الموافقة على عودة النازحين من المناطق غير المشمولة سابقاً كمنطقة العوجة جنوب مدينة تكريت وتم الاتفاق على أن يكون عناصر الحشد الشعبي في أطراف المدينة وأن تخلى المدينة من مكاتب ومقرات الفصائل التابعة للحشد".

وأوضح أنه وبعد الاتفاق مع هيئة الحشد الشعبي واستلام الناحية منهم تم تشكيل لجان لغرض تهيئة المنطقة وتوفير الخدمات للمواطنين الراغبين بالعودة إلى منازلهم بشكل طوعي ودعوة لكل المدنيين من سكان قرية العوجة.

كما قال محافظ صلاح الدين تنفيذا للأمر الديواني لرئيس الوزراء عادل عبدالمهدي وعلى أساس هذا التوجه تمت المباشرة باستلام قاطع قرية العوجة وتشكيل لجان لعمل استمارات أمنية للعائدين فقط، وأما الأشخاص الذين لم يرغبوا بالعودة وهم خارج البلد فلا تعطى لهم استمارات أمنية.

من جهته أشار قائد شرطة محافظة صلاح الدين اللواء قنديل الجبوري إلى افتتاح مراكز للشرطة ونشر أفواج من الطوارئ لحماية قرية العوجة مسقط رأس الرئيس العراقي السابق صدام حسين.

من جانبه أكد حسين الناصري وهو مواطن من منطقة العوجة في صلاح الدين نازح في مدينة أربيل : إننا كنازحين نتساءل عن سبب عدم إعادتنا في ظل الظروف المعيشية الصعبة التي نعانيها ناهيك عن وجود قرارات حجز على أموالنا المنقولة وغير المنقولة منذ 16 عاماً.

وقال الناصري "نطالب الجهات الأمنية والحكومة المحلية بإعادتنا وتعويضنا عن كل الأضرار التي أصابتنا جراء التهجير القسري على يد تنظيم داعش" ، وفقا لتقرير نشر بموقع العربية .