مصر تستضيف الاجتماع السادس للجنة العسكرية المشتركة المصرية - السودانية

14 يوليه 2019 - 12:38 م

تستضيف جمهورية مصر العربية، الاجتماع السادس للجنة العسكرية المشتركة المصرية - السودانية خلال المدة من 14 - 18 / 07/ 2019، برئاسة رئيسي الأركان لكل من مصر والسودان.

وقالت المتحدث العسكري العقيد تامر الرفاعي، فى بيان، إنه من المنتظر أن يشمل جدول أعمال اللجنة العديد من المباحثات واللقاءات الهامة على صعيد التعاون العسكري والأمنى المشترك، وتنسيق الجهود بين القوات المسلحة لكلا البلدين الشقيقين فى مختلف المجالات.



يأتى هذا الاجتماع فى إطار استكمال الاجتماعات الدورية للجنة والتى تعقد بالتناوب بين البلدين حيث كان آخرها فى أغسطس 2018 بالخرطوم.