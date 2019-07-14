"نافعة" يكشف عن الخطر الذي يواجه السودان

14 يوليه 2019 - 12:23 م

كشف الدكتور حسن نافعة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، عن السبب الحقيقي الذي سيرهق السودانيين في التحول نحو الديمقراطية بعد ثورتهم ضد البشير.

وقال في تغريدة له بـ"تويتر": "مزايدات الأحزاب الصغيرة، خاصة العقائدية هي أخطر ما قد تواجهه عملية التحول الديمقراطي في السودان في تلك اللحظات الحرجة".

وتابع نافعة: "نأمل أن تتمكن القوى والأحزاب الرئيسية التي قادت حركة التغيير من رص الصفوف و الحذر من المزايدين والمغرضين لإخراج السودان من عنق الزجاجة".

وأتم تغريدته بقوله: "التحية مجددا لشعب السودان".

جدير بالذكر أن المجلس العسكري بالسودان سوف يجتمع بقوى "الحرية والتغيير"، وذلك بعد تعذر لقائهما أمس لبحث النقاط الخلافية في مسودة الإعلان الدستوري.

في الوقت الذي تجمع فيه "تجمع المهنيين السودانيين" للرد علي أن مسودة الإعلان الدستوري الذي أصدرته، والذي يتخلف عليه التجمع على بعض نقاطها.



