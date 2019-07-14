  • الأحد 14 يوليه 2019
  • بتوقيت مصر02:47 م
بحث متقدم
تفاصيل اغتصاب طالبة داخل الفصل المدرسي

يغتصب بناته الأربع ويجبرهن على الأفلام الإباحية

النساء

مفاجأة.. بلد عربي في قائمة الدول الأعلى في عدد الإناث

عصام عبد الفتاح

استقالة جديدة بمجلس "الجبلاية"

شوقى

بشرى.. لمن منعتهم الظروف القهرية عن اختبارات الثانوية

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان

قرار ملكي جديد للملك سلمان بشأن موظفي الدولة

السودان

"العدل السودانية" تطعن على عودة الإنترنت

ارشيف

العلاج النفسي لـ"المثليين" يتسبب في أزمة بإسرائيل

م

"التعليم" تعلن موعد فتح باب تظلمات الثانوية العامة

غش

رقم مفاجئ عن حالات الغش باختبارات الثانوية العامة

صورة من الفيديو

شاهد.. مفاجأة صادمة عن تطبيق "فيس آب"

"نافعة" يكشف عن الخطر الذي يواجه السودان

الحياة السياسية

نافعة
نافعة

عمرو محمد

أخبار متعلقة
#

فيديو نادر لـ عمر الشريف يكشف عن دعوته لفتاة سرًا لغرفته

#

مصر تعرب عن ترحيبها بتشكيل مجلس سيادي في السودان

#

المجلس العسكري السوداني يحذر المحتجين من "ضحايا" الغد

#

35 قتيلًا حصيلة فض اعتصام السودان

ثورة

السودان

حسن نافعة

تغير

كشف الدكتور حسن نافعة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، عن السبب الحقيقي الذي سيرهق السودانيين في التحول نحو الديمقراطية بعد ثورتهم ضد البشير.

وقال في تغريدة له بـ"تويتر": "مزايدات الأحزاب الصغيرة، خاصة العقائدية هي أخطر ما قد تواجهه عملية التحول الديمقراطي في السودان في تلك اللحظات الحرجة".

وتابع نافعة: "نأمل أن تتمكن القوى والأحزاب الرئيسية التي قادت حركة التغيير من رص الصفوف و الحذر من المزايدين والمغرضين لإخراج السودان من عنق الزجاجة".

وأتم تغريدته بقوله: "التحية مجددا لشعب السودان".

جدير بالذكر أن المجلس العسكري بالسودان سوف يجتمع بقوى "الحرية والتغيير"، وذلك بعد تعذر لقائهما أمس لبحث النقاط الخلافية في مسودة الإعلان الدستوري.

في الوقت الذي تجمع فيه "تجمع المهنيين السودانيين" للرد علي أن مسودة الإعلان الدستوري الذي أصدرته، والذي يتخلف عليه التجمع على بعض نقاطها.



تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

إذ يفصل عمر بن عبد العزيز الموظفين المسيحيين من وظائفهم! (22)

محمود سلطان

الدموع لا تغسل الفشل

فراج إسماعيل

فشل المنتخب.. الطبيعة وما وراء الطبيعة

د. هشام الحمامي

أساقفة "كي جي 2 "

القس مكاريوس فهيم قليني

تطرف علمي ضد الدين !

ياسر أنور

المؤشرات الدولية واستهداف الأمم!

محمد الخضيري
شارك معنا

اخترنا لك

» خسائر قطاع الأسمنت تصل لـ"رئيس الوزراء"
» معركة بين قطة وثعبان بشوارع القاهرة.. لن تصدق النهاية
» بعد تعرضها للضرب المبرح.. إعلامية شهيرة: "سبحان الله"
» لن تصدق.. "سامسونج" تطرح سماعة أذن بميزة خيالية
» "يا فرحة ما تمت".. هذا ما حدث لسيارة العروسة
» توافد كبير على اختبارات الناشئين بالأهلي
» فنانة شهيرة: " عمليات التجميل هوس ومرض نفسي"
» وفاة 10 أطفال في الإمارات
» تحذيرات قاسية من تطبيق الشيخوخة "فيس آب"
» صادم.. يطرد أمه من المنزل.. وتعود إليه متوسلة
» إعلامية سعودية تغازل فنانًا على الهواء.. والأخير يصدمها

استطلاع رأي

برأيك.. من الفريق الأقرب للفوز ببطولة أمم أفريقيا؟

  • عصر

    03:45 م

  • فجر

    03:26

  • شروق

    05:05

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:45

  • مغرب

    19:06

  • عشاء

    20:36

من الى
أرشيفية
أسعار الخادمات نار.. والأجانب بالدولار
«من فات قديمه تاه».. لغتنا الجميلة حفظت "الملاهى" و "الدواهى"
بالأرقام.. بذخ خليجي في مصايف الغرب
تعدد الزوجات: أشوفه فى المقبرة.. ولا أشوفه فى حضن مرة