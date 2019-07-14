مفاجأة.. "صلاح" ضمن أفضل لاعبي العالم

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قالت صحيفة "آس" الإسبانية، إن ثلاثي الدوري الإنجليزي "محمد صلاح، وساديو ماني، ورياض محرز" هم الأكثر حظًا في الفوز بأفضل لاعب في العالم.

وتابعت الصحيفة أن "صلاح" ضمن قائمة المرشحين للفوز بجائزة أفضل لاعب بأفريقيا لعام 2019 والمقدمة من جانب الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "الكاف".

وأضافت الصحيفة، أن محمد صلاح يستحق التواجد ضمن قائمة الثلاثة الكبار المرشحين للفوز بجائزة أفضل لاعب في افريقيا لعام 2019 رغم الخروج المبكر لمنتخب مصر من بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة حالياً وبالتحديد من دور الـ 16.



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