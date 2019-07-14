إعلامية سعودية تغازل فنانًا على الهواء.. والأخير يصدمها

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روزانا
روزانا

متابعات-علا خطاب

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خالد سليم

روزانا اليامي

نشرت الإعلامية السعودية، روزانا اليامي، فيديو لها مع الفنان خالد سليم على هامش تواجده في جدة، وهي تغازله بشكل صريح، مما سبب له الإحراج.

وقالت "اليامي"، أثناء دخول خالد غرفة الاستراحة: "إيش هالجمال يخربيت أبو كده"، مما وضعه في موقف محرج، بسبب مغازلتها.

ورد سليم على مغازلة اليامي، قائلًا: "هو أنا هلاقيها منك ولا من أبلة فاهيتا".

وأشارت روزانا إلى أن سليم "شخص ذوق"، ويتمتع بصوت جميل بجانب إحساسه وشكله، مبينة أنه شخص متكامل، واستطاع أن يأسر قلوب جمهور جدة بشكل غير طبيعي خلال غنائه.


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