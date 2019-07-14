  • الأحد 14 يوليه 2019
  • بتوقيت مصر12:53 م
بحث متقدم
ارشيف

أول تعليق قطري على دعوة السعودية المتعلقة بالحج

صلاح

مفاجأة.. "صلاح" ضمن أفضل لاعبي العالم

انتحار

انتحار شاب بعد رسوبه في الثانوية العامة

ارشيف

عناصر من الاستخبارات الإسرائيلية تقتحم المسجد الأقصى

ارشيف

قصة تحول شاب من الدبلوماسية لبائع قهوة

صورة

مدرس يغتصب 9 طالبات ويفض بكارتهن

بن سلمان

"بن سلمان" يشعل مواقع التواصل بهذه الصورة

ثورة

"السودان".. مسيرات لتأبين ضحايا فض الاعتصام

ةالإعلامي محمد الباز

الباز: "كنا عواجيز والسيسي رجعنا شباب"

الملك سلمان

تطور مفاجئ.. دعوة سعودية لقطر

أول تعليق قطري على دعوة السعودية المتعلقة بالحج

الحياة السياسية

ارشيف
ارشيف

وكالات - سارة أشرف

أخبار متعلقة
#

أمريكا: حظر «هواوي» مستمر في مجال الجيل الخامس

#

السعودية ترد على تحذيرات أمريكية

#

أول تعليق من نجل «مرسي» على وفاته

#

أول تعليق لمصر عن إعلان السعودية موعد عيد الفطر

تعجب أحمد الرميحي، مدير المكتب الإعلامي في وزارة الخارجية القطرية، من دعوة الرياض وحرصها على تسهيل قدوم الحجاج والمعتمرين من قطر على الرغم من عدم وجود سفارة قطرية بالرياض، وعدم السماح للخطوط القطرية بالطيران المباشر.

وكتب "الرميحي" عبر "تويتر": "بدون سفارة قطرية وبعثة للحج وعدم السماح للخطوط القطرية بالسفر المباشر، كيف سنفهم هذا الحرص الكاذب"، بحسب وصفه.

يأتي هذا بعد أن وجهت وزارة الحج والعمرة في السعودية، الدعوة للمسئولين عن شئون الحج في دولة قطر هذا العام 1440هـ كغيرهم من المسئولين في الدول الإسلامية للقدوم للمملكة لترتيب قدوم الحجاج القطريين.


وأكدت وزارة الحج والعمرة، في بيان صحفي، حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين على تسخير كافة الإمكانات لتسهيل قدوم الحجاج والمعتمرين من دولة قطر أسوةً بما تقوم به تجاه عموم المسلمين الراغبين في أداء مناسك الحج والعمرة.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

إذ يفصل عمر بن عبد العزيز الموظفين المسيحيين من وظائفهم! (22)

محمود سلطان

الدموع لا تغسل الفشل

فراج إسماعيل

فشل المنتخب.. الطبيعة وما وراء الطبيعة

د. هشام الحمامي

أساقفة "كي جي 2 "

القس مكاريوس فهيم قليني

تطرف علمي ضد الدين !

ياسر أنور

المؤشرات الدولية واستهداف الأمم!

محمد الخضيري
شارك معنا

اخترنا لك

» الكويت تلقي القبض على المتهم بتهديد أمن المملكة
» انفجاران يهزان الصومال
» يقتل حبيبته.. السبب صادم
» إمام مسجد يخدع معاقة ذهنيًا.. النهاية مروعة
» كارثة بيئية بالبحر الأحمر.. تعرف على التفاصيل
» بالفيديو.. قناة إماراتية تفجر مفاجأة عن السجائر
» القبض على سيدة تعيش مع جثة والدتها المتعفنة 3 سنوات
» شاهد.. مطاردة خيالية.. ذئب يخطف شاة
» فنانة شهيرة في مسيرة لوقف أكل لحوم الكلاب
» "الأطباء" تناشد طلاب الثانوية هذا الأمر قبل التنسيق
» ارتفاع عدد ضحايا السفينةالمنكوبة لـ 82 قتيلًا

استطلاع رأي

برأيك.. من الفريق الأقرب للفوز ببطولة أمم أفريقيا؟

  • عصر

    03:45 م

  • فجر

    03:26

  • شروق

    05:05

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:45

  • مغرب

    19:06

  • عشاء

    20:36

من الى
أرشيفية
أسعار الخادمات نار.. والأجانب بالدولار
«من فات قديمه تاه».. لغتنا الجميلة حفظت "الملاهى" و "الدواهى"
بالأرقام.. بذخ خليجي في مصايف الغرب
تعدد الزوجات: أشوفه فى المقبرة.. ولا أشوفه فى حضن مرة