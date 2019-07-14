أول تعليق قطري على دعوة السعودية المتعلقة بالحج

14 يوليه 2019 - 12:08 م

تعجب أحمد الرميحي، مدير المكتب الإعلامي في وزارة الخارجية القطرية، من دعوة الرياض وحرصها على تسهيل قدوم الحجاج والمعتمرين من قطر على الرغم من عدم وجود سفارة قطرية بالرياض، وعدم السماح للخطوط القطرية بالطيران المباشر.

وكتب "الرميحي" عبر "تويتر": "بدون سفارة قطرية وبعثة للحج وعدم السماح للخطوط القطرية بالسفر المباشر، كيف سنفهم هذا الحرص الكاذب"، بحسب وصفه.



يأتي هذا بعد أن وجهت وزارة الحج والعمرة في السعودية، الدعوة للمسئولين عن شئون الحج في دولة قطر هذا العام 1440هـ كغيرهم من المسئولين في الدول الإسلامية للقدوم للمملكة لترتيب قدوم الحجاج القطريين.





وأكدت وزارة الحج والعمرة، في بيان صحفي، حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين على تسخير كافة الإمكانات لتسهيل قدوم الحجاج والمعتمرين من دولة قطر أسوةً بما تقوم به تجاه عموم المسلمين الراغبين في أداء مناسك الحج والعمرة.



