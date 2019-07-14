انتحار شاب بعد رسوبه في الثانوية العامة

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وكالات أحمد الشربينى

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انتحر شاب بالثانوية العامة اليوم الأحد، بطلق نارى بعد رسوبه في امتحانات الثانوية العامة، بناحية المؤانسة التابعة لقرية سنجها بكفر صقر بالشرقية، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات. 

 تلقى اللواء جرير مصطفى، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغًا بالعثور على "على ث إ" 19 سنة، مقيم بالمؤانسة بقرية "سنجها" كفر صقر، جثة هامدة داخل منزل أسرته بالقرية.

بالانتقال والفحص تبين أن الشاب طالب بالثانوية العامة، وأنه فور علمه بنتيجة الامتحان ورسوبه أخذ طبنجة نارية مرخصة، ملك والده، وصعد للغرفة العلوية وأطلق النار على نفسه ليموت منتحرًا، وتم التحفظ على الجثة، وجارٍ تحرير المحضر اللازم وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.



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