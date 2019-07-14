  • الأحد 14 يوليه 2019
  • بتوقيت مصر02:47 م
بحث متقدم
تفاصيل اغتصاب طالبة داخل الفصل المدرسي

يغتصب بناته الأربع ويجبرهن على الأفلام الإباحية

النساء

مفاجأة.. بلد عربي في قائمة الدول الأعلى في عدد الإناث

عصام عبد الفتاح

استقالة جديدة بمجلس "الجبلاية"

شوقى

بشرى.. لمن منعتهم الظروف القهرية عن اختبارات الثانوية

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان

قرار ملكي جديد للملك سلمان بشأن موظفي الدولة

السودان

"العدل السودانية" تطعن على عودة الإنترنت

ارشيف

العلاج النفسي لـ"المثليين" يتسبب في أزمة بإسرائيل

م

"التعليم" تعلن موعد فتح باب تظلمات الثانوية العامة

غش

رقم مفاجئ عن حالات الغش باختبارات الثانوية العامة

صورة من الفيديو

شاهد.. مفاجأة صادمة عن تطبيق "فيس آب"

نتنياهو مهددا نصر الله: "سنسحقك"

الحياة السياسية

نتنياهو
نتنياهو

وكالات حنان حمدتو

أخبار متعلقة
#

نصر الله: الحرب على إيران ستشعل المنطقة كلها

#

إعلان لـ"نصر الله" في شركة ملابس عالمية

#

لافتة كبيرة بتل أبيب لـ"حسن نصر الله"

#

البحرين تشن هجوما حادا على "نصر الله" لهذا السبب

حزب الله

نتنياهو

هدد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، متوعدا بضربة عسكرية ساحقة "لو تجرأ نصر الله وهاجم إسرائيل".

وقال نتنياهو، في مستهل جلسة الحكومة الأسبوعية، خلال تغريدة له بموقع "تويتر": "سمعنا خلال نهاية الأسبوع تبجحات نصر الله حول مخططاته الهجومية".

وتابع: "فليكن واضحا أن لو تجرأ حزب الله على ارتكاب حماقة وهاجم إسرائيل، فسنسدد له وللبنان ضربة عسكرية ساحقة. ولكن، خلافا لنصرالله، لا أنوي إعطاء تفاصيل عن مخططاتنا".

وأضاف "يكفي التذكير بأن نصرالله حفر أنفاقا إرهابية على مدار سنوات ونحن دمرناها خلال أيام معدودة. كما يقول المثل الشعبي "ما طار طير وارتفع إلا كما طار وقع".

وكان حسن نصر الله قد تحدث في خطابه عن قدرة الحزب على ضرب أماكن مختلفة في إسرائيل قائلا: "نوع من الصواريخ يتكفل بالشمال وبعض الصواريخ إلى أماكن أخرى"، وسأل "هل يستطيع الكيان أن يصمد؟"، وتابع "هنا يمكن أن نشاهد العصر الحجري".

وأشار نصر الله إلى قدرات كبيرة  لدى "حزب الله"، وقال إن "المقاومة قادرة أن تطال كل المساحة الجغرافية في فلسطين المحتلة، شمال فلسطين تحت مرمى نيراننا لأي فترة زمنية يريدونها".

وتحدث الأمين العام عن "قدرة المقاومة على استهداف حاويات الأمونيا"، وتابع "هنا لا أتحدث عن حرب برية ودخول إلى حيفا وشمال فلسطين المحتلة"، وأكد أن "هذا الكيان مردوع من الذهاب إلى حرب وهو يمتنع من القيام بغارة على لبنان، هو خائف من المقاومة في لبنان وأنا ليس لديّ الكلمة المناسبة للتعبير عن المشهد والدمار الهائل هو الحد الأدنى للتعبير".

واستبعد الأمين العام قيام لـ"حزب الله" قيام إسرائيل ببدء حرب ضد لبنان وذلك بسبب "نتيجة ردع المقاومة" بحسب قوله، مضيفا "لأن العدو يدرك أن النصر السريع لن يتحقق وهو يعرف ما يمكن أن يحل بهم في أي حرب والتي ستضع إسرائيل على خط الزوال".



تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

إذ يفصل عمر بن عبد العزيز الموظفين المسيحيين من وظائفهم! (22)

محمود سلطان

الدموع لا تغسل الفشل

فراج إسماعيل

فشل المنتخب.. الطبيعة وما وراء الطبيعة

د. هشام الحمامي

أساقفة "كي جي 2 "

القس مكاريوس فهيم قليني

تطرف علمي ضد الدين !

ياسر أنور

المؤشرات الدولية واستهداف الأمم!

محمد الخضيري
شارك معنا

اخترنا لك

» خسائر قطاع الأسمنت تصل لـ"رئيس الوزراء"
» معركة بين قطة وثعبان بشوارع القاهرة.. لن تصدق النهاية
» بعد تعرضها للضرب المبرح.. إعلامية شهيرة: "سبحان الله"
» لن تصدق.. "سامسونج" تطرح سماعة أذن بميزة خيالية
» "يا فرحة ما تمت".. هذا ما حدث لسيارة العروسة
» توافد كبير على اختبارات الناشئين بالأهلي
» فنانة شهيرة: " عمليات التجميل هوس ومرض نفسي"
» وفاة 10 أطفال في الإمارات
» تحذيرات قاسية من تطبيق الشيخوخة "فيس آب"
» صادم.. يطرد أمه من المنزل.. وتعود إليه متوسلة
» إعلامية سعودية تغازل فنانًا على الهواء.. والأخير يصدمها

استطلاع رأي

برأيك.. من الفريق الأقرب للفوز ببطولة أمم أفريقيا؟

  • عصر

    03:45 م

  • فجر

    03:26

  • شروق

    05:05

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:45

  • مغرب

    19:06

  • عشاء

    20:36

من الى
أرشيفية
أسعار الخادمات نار.. والأجانب بالدولار
«من فات قديمه تاه».. لغتنا الجميلة حفظت "الملاهى" و "الدواهى"
بالأرقام.. بذخ خليجي في مصايف الغرب
تعدد الزوجات: أشوفه فى المقبرة.. ولا أشوفه فى حضن مرة