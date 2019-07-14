سر حصول المنايفة على المراكز الأولى بالثانوية العامة

قال الدكتور معوض الخولي، رئيس جامعة المنوفية السابق، إن التعليم بالمنوفية يحتل المركز الثاني على مستوى الجمهورية، لافتا إلي أن الكثير من القادة ووزراء الدفاع ورؤساء الجمهورية تعلموا بمدارسها.





وأضاف "الخولي" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الورد" المُذاع عبر شاشة قناة "تن"، أن المنايفة أسسوا مدرسة في كل قرية بالمحافظة من قبل إنشاء وزارة للمعارف، معقبًا: "التعليم يجري في دم المنايفة وجزء من جيناتهم".





وأوضح أن سر تفوق أبناء محافظة المنوفية وحصولهم كل عام على العدد الأكثر في أوائل الثانوية العامة، يرجع لعام 1890، حيث اجتمع كبار رموز وأهالي المنوفية الذين كان لديهم بعد نظر لمناقشة مستقبلهم بسبب قلة الرقعة الزراعية لديهم، وقرروا التبرع بقطعة أرض كبيرة لبناء مدرسة عليها.



