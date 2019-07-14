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اليوم..

استئناف متهمي "احتكار صمامات القلب" على تغريمهم 5 مليارات جنيه

قضايا وحوادث

محاكمة
محاكمة

شيماء السيد

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تصدر اليوم الأحد، محكمة مستأنف الاقتصادية حكمها في استئناف النيابة والصيدلي هاني سامح "مدعي بالحق المدني" على حكم تغريم متهمي قضية "احتكار صمامات القلب" 5 مليارات جنيه.

وقال المدعيان الصيدلي هاني سامح، والمحامي صلاح بخيت، إن جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية قدم خطابًا يفيد قبوله التصالح مع المتهمين الذين تعهدوا بالامتناع عن الممارسات الاحتكارية.

وكانت المحكمة الاقتصادية قد أصدرت حكمها في قضية "صمامات القلب" حضوريًا على جميع المتهمين من الأول إلى العاشر، بتغريمهم متضامنين 5 مليارات جنيه، وإحالة الدعوى المدنية من هاني سامح للمحكمة المدنية المختصة.

كانت النيابة العامة أصدرت قرارًا بإحالة المتهمين بتهمة التواطؤ في المناقصات الحكومية حيث قام متهمو تلك الشركات بالتنسيق فيما بينهم بتقديم عروض أسعار متطابقة للمستلزمات الطبية الخاصة بالقلب، والتي يتم توريدها بموجب المناقصات التي تطرحها المستشفيات الحكومية والجامعية، وذلك بغرض تفعيل المادة 68 من اللائحة التنفيذية من قانون المناقصات والمزايدات، وترسية عطاءات بنود المناقصات محل الفحص عليها بالتساوي فيما بينها، بما يضمن لجميع الشركات على مدى فترة البحث - لمدة عامين من 2013 حتى 2015 - سيطرتهم واحتفاظهم بحق التوريد، وكذلك تحكمهم في الأسعار.



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