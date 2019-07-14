» يقتل حبيبته.. السبب صادم

14 يوليه 2019 - 11:06 ص

أقدم شاب على قتل حبيبته فى مدينة نصر، بعد وصلة ضرب مُبرح لشكه في سلوكها.

البداية عندما وردت معلومات لمسؤول غرفة عمليات النجدة بالقاهرة يفيد بوجود جثة لفتاة بأحد العقارات السكنية بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر، وبالانتقال والفحص عثر على جثة فتاة في منتصف العقد الثالث من العمر مصابة بكسور وكدمات بمختلف أنحاء الجسم.

وذكرت التحريات أنه أثناء وجود المجني عليها رفقة شاب داخل شقته حدثت بينهما مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة قام على أثرها بالتعدي عليها بالضرب المبرح حتى لفظت أنفاسها الأخيرة، وتم ضبط المتهم.

جرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.



