» إمام مسجد يخدع معاقة ذهنيًا.. النهاية مروعة

14 يوليه 2019 - 11:04 ص

شهد إقليم آسفي بالمغرب، جريمة بشعة حيث أقدم إمام مسجد الدوار على التغرير بشابة معاقة ذهنيا واستدراجها إلى مسكنه لأجل الاعتداء عليها جنسيًا.

وذكرت مصادر محلية أن المتهم أقنع الضحية بالحضور إلى سكنه المتواجد بالمسجد ليلا ومارس معها الجنس قبل أن يتركها تعود إلى منزل أسرتها وهي في حالة صدمة.

التغير المفاجئ الذي طرأ على تصرفات الفتاة أثار شكوك والدتها التي استفسرتها عن الأمر لتخبرها بتفاصيل الواقعة، فما كان من الأم المكلومة إلا أن تقدمت بشكوي لدى مركز الدرك الملكي ليتم اعتقال المتهم على الفور.