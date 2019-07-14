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عناصر من الاستخبارات الإسرائيلية تقتحم المسجد الأقصى

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وكالات - سارة أشرف

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اقتحمت عناصر من جهاز استخبارات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الأحد باحات المسجد الأقصى المبارك وجالوا بطريقة استفزازية في باحاته برفقة عشرات المستوطنين المتطرفين.

وقالت مصادر في دائرة الأوقاف الإسلامية، إن نحو 90 مستوطناً متطرفاً اقتحموا المسجد من جهة باب المغاربة الخاضع للسيطرة الإسرائيلية تحت حراسة مشددة من الشرطة.

وأضافت أن من بين المقتحمين جماعات متطرفة من طلبة المعاهد الدينية التلمودية التي تحرض على المسجد الأقصى.


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