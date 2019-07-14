صادم.. ممثل شهير متهم بالاعتداء على امرأتين

صدم الممثل الكوري الشهير، كانغ جي، جمهوره ومحبيه، بعد اتهامه بالاعتداء على امرأتين، حيث توجهت قوة من الشرطة إلى منزل الفنان الواقع في غوانغجو وساقته إلى مقرها.

وأشار تقرير صحفي إلى أن الممثل يواجه تهمة التحرش والاغتصاب لموظفتين في وكالته، ولفت إلى أنهما كانتا تقومان بزيارة له عندما أقدم على فعلته.

ونقلت الوكالة عن إحداهما قولها: "كنا بضيافة الممثل كانغ جي هوان عندما وقعنا في الفخ".

وأفادتا بأنهما كانتا تنامان عندما تعرضتا للاعتداء، وفي المقابل قال الممثل أثناء التحقيق معه: "أتذكر أنني كنت في حالة سكر ولا أعرف ما حدث. وعندما فتحت عيني كنت في غرفة الفتاة".

ومن المتوقع أن تتم متابعة التحقيقات معه من اجل معرفة الحقيقة وكشف ملابسات ما حدث.