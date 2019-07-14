قصة تحول شاب من الدبلوماسية لبائع قهوة

14 يوليه 2019 - 10:55 ص

تحول شاب من مجال تخصصه، الذي يتلاءم مع الشهادة السياسية التي حصل عليها بتفوق ومرتبة الشرف من الجامعة الأمريكية، إلى بائع قهوة.

تحدث شاب يدعى علي الدلي الشلاقي، خريج برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث من جامعة سياتل يو دبل ميجر في العلوم السياسية وعلاقات الدولية، عن قصة تحوله من مجال تخصصه قائلا:"بدأت رحلة العمل والدراسة معاً في أمريكا، وبعد أشهر اكتشفت أن المبتعثين والعرب يعانون من عدم توفر القهوة العربية التي تتطلب عملا طويلا حتى تكون جاهزة في الأسواق، من حيث الطحن والخلط وغير ذلك.

وأوضح الشاب: بادرت لذهني فكرة تحضير قهوة عربية بأقل وقت ممكن، وأبلغت أخي في المملكة بالفكرة لامتلاكه تجارة حرة، وبدأ في تحضير الخلطة التي تختصر الوقت في زمن لم يتجاوز 90 يوماً، ومن خلالها توصلنا إلى الخلطة الدائمة التي من خلالها نستطيع تصديرها من المملكة نحو الأسواق الأمريكية على غرار خلطات القهوة العالمية الموجودة في الأسواق الأوروبية.

وأكد أن الأسواق في المملكة كانت ترغب في قهوته، موضحا: توقفت هنا من خلال دخولي إلى مهرجان لجمعية الأسر المنتجة بمنطقة حائل، فأخذت طاولة صغيرة وبدأت بيع الخلطة التي ابتكرتها للزوار، وطلبت من الزوار تذوقها قبل الشراء، والحمد لله حققت الطاولة ربحا عالياً برأسمال 2000 ريال، وجنيت منها 28 ألف ريال.