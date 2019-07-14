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مدرس يغتصب 9 طالبات ويفض بكارتهن

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وكالات أحمد الشربينى

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جريمة اغتصاب

اغتصاب الطالبات

اغتثاب التلميذات

أقدم مدرس على استدراج واغتصاب 9 فتيات تقل أعمارهن عن 18 سنة، وهتك أعراضهن باستخدام العنف واغتصابهن نتج عن افتضاض بكارتهن فى مراكش فيما أيدت الغرفة الاستئنافية بمحكمة الجنايات بمدينة مراكش، بحبس المدرس خمس سنوات.

وكانت جلسات المحاكمة شهدت مواجهة بين الفقيه وضحاياه اللواتي أكدن تعرضهن للاستغلال الجنسي امتدت لشهور فيما حاول المتورط في قضية نفي التهم الموجهة اليه.

أحداث القضية تعود عندما وردت شكاية توصل بها المركز الترابي للدرك الملكي بستي فاضمة من أبّ حول اختفاء ابنته إثر سفرها إلى مدينة الدار البيضاء، بعد تعرضها للإغتصاب وافتضاض للبكارة،على يد الفقيه الذي كان يشرف على تدريس الفتيات القاصرات بالمسجد، وينفرد بهن لاستغلالهن جنسيا.


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