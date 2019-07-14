» بالفيديو.. قناة إماراتية تفجر مفاجأة عن السجائر

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حذر تقرير تليفزيوني عن أبرز مكونات السيجارة، والتي ظهر أنها تحتوي على مكونات جميعها ضارة وخطيرة من بينها مادة يتم استخدامها لقتل الفئران.

وتبين خلال برنامج "فكر بالصحة" على قناة الإمارات، أن مكونات السيجارة وهي بنزين، نفتالين، تستخدمه السيدات في تنظيف الحمام والمطبخ، و"مالتيتول" يستخدم لقتل الفئران، وآرسنيك، وأمونيا والذي يسبب زيادة نسبة الإدمان.

وفي السياق نفسه، أكد مختص أن جميع هذه المواد الضارة والسامة تدخل إلى رئة الإنسان؛ لافتًا إلى أن المواد السابقة تحتوي من 6 آلاف إلى 7 آلاف مادة كيماوية، 400 منها ثبت تأثيرها الضار علميًا، و60 على الأقل تزيد نسبة السرطان.

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